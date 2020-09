Découvrez le Monténégro grâce aux circuits de MTO Travel

Envoyer à un ami Imprimer Partager cet article

Entre ses fjords spectaculaires, ses plages de rêve, ses montagnes entrecoupées de canyons et sa faible fréquentation touristique, le Monténégro est le secret bien gardé de l’Adriatique. MTO Travel, spécialiste de la destination depuis de nombreuses années, propose des circuits clés en main pour découvrir le Monténégro.

Rédigé par Saliha Hadj-Djilani le Lundi 14 Septembre 2020

Le Circuit essentiel

Après une première nuit à Tivat ou Pogdorica dans un hôtel 4 étoiles, vous aurez droit à un programme très complet de visite du Monténégro dont voici un condensé…



Vous commencerez par découvrir le patrimoine culturel et naturel du Monténégro via une magnifique route panoramique qui vous conduira à l´ancienne capitale monténégrine, Cetinje, où vous visiterez le Palais du roi Nicolas, puis vous irez à la ville de Kotor, une magnifique cité médiévale inscrite à l ̉UNESCO. Vous passerez ensuite une journée au lac Skandar, connu pour la diversité de sa flore et de sa faune avec notamment de nombreux oiseaux migrateurs.



Vous ferez par la suite une escapade d’une journée en Albanie, pays voisin du Monténégro où vous visiterez Shkodra, l’une des plus anciennes villes albanaises, réputée pour sa richesse culturelle.



Le jour suivant, vous irez en Croatie pour visiter la fameuse Dubrovnik, sa vieille ville inscrite à l’UNESCO, ses remparts, ses églises et ses forteresses... Vous regagnerez ensuite le Montenegro et irez à la découverte des Bouches de Kotor, un fjord spectaculaire inscrit au Patrimoine mondial naturel de l’UNESCO.



Pour le programme complet du circuit essentiel et les tarifs, rendez-vous sur : www.mto.travel

En 8 jours/7 nuits, ce circuit GIR et groupe propose de découvrir l’essentiel du Monténégro avec en prime une escapade en Croatie et en Albanie.Après une première nuit à Tivat ou Pogdorica dans un hôtel 4 étoiles, vous aurez droit à un programme très complet de visite du Monténégro dont voici un condensé…Vous commencerez par découvrir le patrimoine culturel et naturel du Monténégro via une magnifique route panoramique qui vous conduira à l´ancienne capitale monténégrine, Cetinje, où vous visiterez le Palais du roi Nicolas, puis vous irez à la ville de Kotor, une magnifique cité médiévale inscrite à l ̉UNESCO. Vous passerez ensuite une journée au lac Skandar, connu pour la diversité de sa flore et de sa faune avec notamment de nombreux oiseaux migrateurs.Vous ferez par la suite une escapade d’une journée en Albanie, pays voisin du Monténégro où vous visiterez Shkodra, l’une des plus anciennes villes albanaises, réputée pour sa richesse culturelle.Le jour suivant, vous irez en Croatie pour visiter la fameuse Dubrovnik, sa vieille ville inscrite à l’UNESCO, ses remparts, ses églises et ses forteresses... Vous regagnerez ensuite le Montenegro et irez à la découverte des Bouches de Kotor, un fjord spectaculaire inscrit au Patrimoine mondial naturel de l’UNESCO.

Le Circuit Découverte



Il propose les mêmes étapes que le circuit essentiel mais aussi d’autres visites comme Stari Bar et Ulcinj, sur la côte la plus méridionale du Monténégro, à la place de la visite de Dubrovnik. Cette option propose une visite des ruines de la vieille ville de Bar et d’Ulcinj, un ancien port de pêche fondé par les Grecs au Vème siècle avant J.C.



Dans ce circuit Découverte, vous pourrez aussi découvrir les montagnes et l’arrière-pays monténégrin riche en canyons superbes. Le long de la rivière Tara, l’une des rivières de montagne les plus pures d’Europe, vous pourrez admirer le deuxième plus profond canyon du monde, après celui du Colorado.



Pour le programme complet du circuit découverte et les tarifs, rendez-vous sur : www.mto.travel Ce circuit Découverte du Monténégro en 8 jours/7 nuits, avec un hébergement uniquement en hôtel 4-étoiles, vous emmènera à la découverte du Monténégro avec la possibilité de découvrir Dubrovnik et l’Albanie également.Il propose les mêmes étapes que le circuit essentiel mais aussi d’autres visites comme Stari Bar et Ulcinj, sur la côte la plus méridionale du Monténégro, à la place de la visite de Dubrovnik. Cette option propose une visite des ruines de la vieille ville de Bar et d’Ulcinj, un ancien port de pêche fondé par les Grecs au Vème siècle avant J.C.Dans ce circuit Découverte, vous pourrez aussi découvrir les montagnes et l’arrière-pays monténégrin riche en canyons superbes. Le long de la rivière Tara, l’une des rivières de montagne les plus pures d’Europe, vous pourrez admirer le deuxième plus profond canyon du monde, après celui du Colorado.

Des hôtels 4 étoiles tout-confort



Les hôtels Palas et Castellastva sont deux hôtels modernes et design de Petrovac. Construits dans les années 2010, ils proposent des chambres spacieuses parfaitement équipées avec balcon. Et côté infrastructures, la modernité est également au rendez-vous avec des restaurants, une piscine extérieure, un espace wellness, un spa…



A noter : MTO Travel c’est aussi des séjours en hôtel 4 étoiles en All inclusive



Pour vos réservations et plus d’informations sur les circuits au Monténégro avec MTO Travel : www.mto.travel





L’hébergement proposé dans les circuits Essentiel et Découverte est tout confort avec beaucoup d’hôtels 4 étoiles réputés comme l’hôtel Palas et l’hôtel Castellastva à Petrovac, une jolie station balnéaire bordée d’eaux turquoise. Elle est réputée pour son climat ensoleillé et ses belles plages de sable fin.Les hôtels Palas et Castellastva sont deux hôtels modernes et design de Petrovac. Construits dans les années 2010, ils proposent des chambres spacieuses parfaitement équipées avec balcon. Et côté infrastructures, la modernité est également au rendez-vous avec des restaurants, une piscine extérieure, un espace wellness, un spa…A noter : MTO Travel c’est aussi des séjours en hôtel 4 étoiles en All inclusive



MAINGOT Laurent

06 03 52 65 03

commercial@mto.travel

www.mto.travel



Fiche Annuaire DMCMAG

06 03 52 65 03





Lu 247 fois

Notez



Dans la même rubrique : < > L'Asie en version originale avec Shanti Travel