Des revenus record en 2023 pour les hôteliers français

De même, au cours des six derniers mois, les hôteliers se montrent beaucoup plus optimistes que les propriétaires de meublés touristiques.



Alors que les premiers déclarent un taux d’occupation et un prix moyen en hausse, les seconds se montrent plus négatifs sur les derniers mois, 12% des propriétaires de meublés déclarant même avoir vu leur taux d’occupation baisser ces derniers mois.



Il existe également une différence de 13 points entre les hôteliers et les propriétaires de meublés touristiques quand on les interroge sur le climat des affaires, les hôteliers se montrant beaucoup plus optimistes.



Si les prévisions sont bonnes, la profession a malgré tout des défis à relever. Attirer et retenir du personnel qualifié reste un problème dans l’industrie européenne du voyage.



En France, le coût de l’énergie, les difficultés de recrutement et la pression pour décarboner occupent une place prépondérante.



Si la question des salaires était au premier rang en Europe, en France, les inquiétudes concernant le niveau de stress au travail ou les horaires de travail, considérés comme des obstacles plus importants.