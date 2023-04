Destination France, une nouvelle fonctionnalité Ty-Win pour les offres packagées

l’objectif est double : faire évoluer la solution au service de la destination France pour les acteurs du tourisme qui contribuent à son rayonnement, producteurs et distributeurs ; répondre aux nouvelles attentes des voyageurs (avoir un contact disponible en cas d’annulation ou d’imprévus, des conseils et des pépites dénichées par des experts, des offres d’expériences variées, des prix justes)

A ce jour, Ty-Win la plateforme de distribution de la France touristique, alimentée par les agences réceptives locales, dont le réseau France DMC Alliance, compte plus de 1 000 utilisateurs BtoB et agrège plus de, grâce au lancement de la nouvelle version à la mi-mars 2023.Désormais, les distributeurs, utilisateurs de la solution (hôteliers, agences de voyages, CRT, OT, etc.) peuvent vendre des offres packagées directement sur leurs sites ainsi que sur la marketplace Ty-Win.Pour Jean-Vincent Petit, fondateur de Ty-Win, «».