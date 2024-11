Devises et élections américaines : pensez à sécuriser vos positions ! 🔑

L’économie européenne reste morose. La récession en Allemagne commence à peser sur les autres pays, et en France, les discussions sur le budget accentuent l’inquiétude : les ménages dépensent peu, et les entreprises hésitent à investir.



Le budget proposé par le gouvernement pourrait faire baisser le PIB de 0,8 à 1 point l'an prochain, rapprochant la croissance de zéro, et une faible variation pourrait entraîner une récession, surtout si le commerce mondial ralentit. Cela nuirait aux exportations, un soutien important de l’économie.



L’Europe du Sud s’en sort un peu mieux, mais cela ne suffit pas à relancer toute la région. Malgré des taux d’intérêt bas et des coûts de production réduits (énergie, métaux), l’incertitude fiscale et les hausses de taxes freinent l’élan économique. Cette situation encourage les capitaux à quitter l’Europe et affaiblit l’euro.



De l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis, les indicateurs sont au vert malgré une légère attente liée aux élections. La croissance potentielle, autour de 2,2%, y est nettement plus élevée qu’en France (0,8%). Dans ces conditions, il est difficile pour l’euro de rivaliser avec le dollar sur le long terme.