Direction Auvergne-Rhône-Alpes, région gastronomique et terre de vins !

Richesse et diversité

La région Auvergne-Rhône-Alpes est une région incontournable pour la gastronomie et les produits du terroir. Alpages, vergers, vignobles s’accordent pour former le plus riche des garde-mangers français. Et la qualité et diversité de ses produits se retrouvent dans l’assiette chez les nombreux chefs et restaurateurs de la région.

Rédigé par Auvergne Rhône-Alpes Tourisme le Lundi 26 Octobre 2020

