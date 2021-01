Domaines Skiables de France exige qu'une "date définitive soit donnée le 20 janvier" sinon...

Durant les dernières vacances, les professionnels ont tenté d'apporter des solutions et propositions au gouvernement, en vain.



Les Domaines Skiables de France dénoncent le fait que l'exécutif n'a jamais daigné étudier la question d'une réouverture selon la situation sanitaire de chaque département, et conformément au protocole sanitaire très strict que le gouvernement a validé pour les stations.



Pourtant cette stratégie a fonctionné chez nos voisins européens, selon le syndicat.



" En Europe, la Suisse, l’Espagne et l’Andorre ont déjà prouvé cet hiver qu’avec des protocoles sanitaires adaptés l’ouverture des remontées mécaniques n’amplifie pas la circulation du virus.



Après l’Andorre, l’Italie a annoncé l’ouverture prochaine de ses remontées mécaniques, " explique DSF.



Malheureusement le gouvernement a préféré jouer la sécurité, face à une situation sanitaire tendue.



" On retiendra que nos responsables politiques et leurs « experts » persistent à penser qu’il est préférable de sacrifier toute une économie qui représente 140 000 emplois et 10% du tourisme français plutôt que d’évaluer sérieusement avec les acteurs de la montagne comment travailler en concertation et sauver ce qui peut l’être au cas par cas, département par département, " conclut le communiqué.