Dtravel DMC, votre agence réceptive au Portugal vous propose: le Circuit On Cuisine

Laissez-nous vous expliquer :On Cuisine est un circuit au cachet d’originalité Dtravel, adapté aux voyageurs amateurs d’expériences insolites et immersives. Au cours de cette visite, nous aurons l’occasion de vivre le voyage à table, en retraçant les traditions culinaires qui ont rendu le Portugal célèbre dans le monde et en essayant de reproduire certains des plats de ces traditions ancestrales. Lorsque nous évoquons le désir d’entrer dans la culture d’un pays, c’est ce que nous entendons chez Dtravel !On va mettre “les mains à la pâte”, se remplir les yeux et ravir nos papilles, le tout dans un circuit qui se dispense d’être “classique”.Dans ce circuit, nous vous proposons de voyager de Lisbonne à Aveiro, en passant par Ericeira, Monsanto et Covilhã. Dans chacune de ces destinations, les participants auront l'opportunité de cuisiner les spécialités locales.À Lisbonne, l'incontournable Pastel de Belém sera à l'honneur. À Ericeira, vous découvrirez les saveurs de la pêche. À Monsanto, vous apprendrez à confectionner le pain traditionnel. À Covilhã, vous goûterez au fromage de la Serra et à Aveiro, vous savourerez le bacalhau. Un circuit unique qui vous laissera des souvenirs inoubliables !