Du nouveau dans l'équipe de Mister Paradise

MP : Peux-tu définir en quelques phrases ton rôle chez Bali Seken ?



Lucie : Je suis celle qui répond aux demandes des agences et des TO. Je reçois les demandes, j’approfondis et définis avec l’agence le projet de voyage de ses clients. Si besoin, je la guide et la conseille. Puis, avec notre équipe sur place à Bali, nous créons un programme sur-mesure, au plus près des souhaits du client et au meilleur prix. Je me tiens ensuite à disposition pour effectuer d’éventuels ajustements et, une fois le dossier confirmé, j’assure le suivi des réservations jusqu’à la réalisation du voyage.