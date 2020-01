Dubreuil Aéro : Catherine Louis (ex-Air France) devient responsable de la communication

Alors que French Bee se prépare à exploiter à partir de juin 2020 une liaison vers New York, puis d'exploiter la ligne laissée vacante par Aigle Azur entre Paris et Sao Paulo, le Groupe Dubreuil a décidé d'épauler ses équipes pour relever ces défis.



Ainsi, Catherine Louis une grande spécialiste de l'industrie vient d'être nommée au poste de responsable de la communication Externe (Relations Publiques et Presse) et Interne.



L'objectif de cette arrivée est de promouvoir la stratégie de développement du Groupe Aéro Dubreuil (GDA) et de ses deux compagnies aériennes Air Caraïbes et French Bee auprès des médias et des collaborateurs des deux compagnies.