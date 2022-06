E-learning Destination Canada - Evénement virtuel à la demande - 21 et 22 juin 2022

Chez Destination Canada, nous sommes convaincus que le tourisme améliore la qualité de vie des Canadiens et enrichit la vie des visiteurs. Notre mission est d’influencer l’offre et de stimuler la demande dans l’intérêt des résidents, des communautés et des visiteurs, le tout grâce à la recherche d’avant-garde, à un alignement sur les secteurs public et privé et à un marketing du Canada réalisé au pays et à l’étranger.