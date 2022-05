Easia Travel : KooB Hotels veut réintermédier la relation réceptif - TO

Mais KooB Hotels n’a pas vocation seulement à réintermédier les relations B2B, la plateforme a aussi l’ambition d’évangéliser les voyagistes au tourisme responsable.



« Nous avons intégré tous les objectifs du tourisme durable dans la plateforme afin d’amener de la transparence. Les clients B2B pourront voir le score de durabilité de chaque établissement. Pour les hôteliers engagés dans une démarche, c’est aussi l’opportunité de valoriser leurs investissements », explique Philippe Richard.



Pour lui, le tourisme durable n’est plus une option : « Nous n’avons plus le choix, il faut anticiper ou alors subir…. Koob Hotels est aussi un moyen d’encourager les hôteliers à s’engager.



En tant que réceptif, nous sommes un peu comme des agriculteurs. La destination est notre champ, plus nous allons travailler sur des produits durables, plus nous la rendrons durable. Et ces actions vont se répercuter tout au long de la chaîne ».



KooB Hotels sera bientôt rejoint par Koob Experiences, son homologue dédié aux activités.



Car pour Philippe Richard, l’industrie touristique n’a pas d’autres choix : « la durabilité doit devenir un standard ».