Ecocontribution : "Les avions iront se poser ailleurs que sur les aéroports français" selon Thomas Juin (UAF)

En l'état, l'écocontribution devrait rapporter 4,2 milliards au budget français, mais sera un frein pour les compagnies présentes sur le sol français, ainsi que les aéroports.



Les frontaliers choisiront alors de partir depuis des infrastructures en dehors de notre territoire.



" Avec une taxe de 60 euros par billet aller‐retour sur les liaisons intérieures, la conséquence sera, à n’en pas douter, une réduction de la mobilité des Français !



L’UAF, à l’unisson des autres acteurs du transport aérien, a plaidé devant la convention pour une

transition énergétique du secteur accélérée et accompagnée par les pouvoirs publics : investissements dans la R&D, mise en place de dispositifs incitatifs, affectation des recettes fiscales à la transition énergétique du secteur. "



Et Thomas Juin de dénoncer le matraquage fiscal.



" Les conséquences seraient dramatiques pour des secteurs comme le tourisme, l’hôtellerie‐restauration, la culture ou encore l’événementiel.



A rebours de l’écologie punitive, nous avons plaidé aujourd’hui pour une transition énergétique accélérée de notre secteur avec l’implication de l’ensemble des acteurs et dans le cadre de politiques publiques (européenne, nationale et locale) ambitieuses et volontaristes. "