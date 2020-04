Emmanuelle Llop répondait en direct aux questions sur l'Ordonnance 2020-315 (REPLAY)

Diffusion du différé

Rédigé par La Rédaction le Jeudi 30 Avril 2020

Après Lionel Canesi, président de l’Ordre des Experts-Comptables, TourMaG.com a remis le couvert en LIVE, jeudi 30 avril 2020 à 14h30 avec Me Emmanuelle Llop, du cabinet Equinoxe Avocats. La charge réseau de ZOOM (et/ou FB) ne nous a pas permis de diffuser le Direct. Aussi, voici en léger différé, l'enregistrement vidéo de la téléconférence à laquelle ont assisté en direct une centaine de personnes sans discontinuer.

Merci à tous et en particulier à Me Llop, incollable décidément sur tout ce qui touche à l'Ordonnance sur l'A-Valoir.





