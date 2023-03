Emploi des jeunes : "La priorité pour moi, ce sont les valeurs de l’entreprise"

TourMaG.com - Es-tu confiant quant à ton insertion dans le monde du travail ?



Aymeric Tere : L’industrie du tourisme a évolué depuis la pandémie, il en découle beaucoup d’opportunités, nous le voyons sur tous les types de contrats, du stage au CDI les entreprises recrutent ! Ça me rend assez confiant.



TourMaG.com - Pourquoi avoir choisi l'industrie du tourisme ?



Aymeric Tere : J’aime la relation à l’autre et le partage, le voyage regroupe pour moi ces valeurs. Je voulais également m’engager dans cette industrie pour comprendre l’avenir de ces enjeux, ces défis et à mon échelle y jouer un rôle dans son évolution.



TourMaG.com – Rémunération, flexibilité, responsabilités…. Quelles sont tes priorités ?



Aymeric Tere : La priorité pour moi ce sont les valeurs de l’entreprise. Il est nécessaire qu’elles soient en adéquation avec les miennes, notamment l’aspect RSE d’une entreprise. Sans cela, je ne peux pas m’engager pleinement dans l’entreprise.



L’environnement de travail est aussi une donnée importante, l’entreprise a des obligations de résultats j’en ai conscience, mais si je suis épanoui dans mon environnement de travail, je serai plus productif. Il est essentiel d’avoir la possibilité de faire du télétravail, être flexible me permettra de pouvoir équilibrer au mieux ma vie professionnelle et personnelle.



TourMaG.com - En quoi les attentes des jeunes sont différentes des dernières années ?



Aymeric Tere : Je pense qu’elles ont considérablement évolué au cours des dernières années dans le sens, où les jeunes d'aujourd'hui cherchent davantage à trouver un équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle. Ils sont souvent plus exigeants en matière de conditions de travail.



Ils veulent travailler pour des entreprises qui ont une vision claire et des valeurs en accord avec leurs propres convictions. Si ces conditions ne sont pas réunies, ils sont prêts à changer d'emploi pour trouver des entreprises qui répondent à leurs attentes et leur offrent un environnement de travail stimulant et motivant.



TourMaG.com - Est-ce le résultat de la période Covid-19 ?



Aymeric Tere : Oui, je pense que la Covid-19 a beaucoup joué, nous avons dû nous adapter notamment au distanciel pendant nos cours et pendant nos stages et cette façon de travailler est devenue une habitude.



On est capable de travailler à distance et ça peut être un gain de temps pour nous quand il y a des trajets à faire par exemple, revenir à une façon de travailler 100% présentiel serait difficile pour ma part même si le lien avec l’équipe est important, j’aime venir voir mes camarades ou mes collègues. Ça enlève une pression de se dire que l’on peut travailler de cette façon.