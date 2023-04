Emploi : "je vais commencer avec un emploi qui n’est pas la hauteur de mon diplôme"

J’ai de l'appréhension, car nous sommes nombreux sur le marché du travail à avoir un master et les postes intéressants ou avec de bonnes possibilités d'évolution sont plutôt rares.Je ne rêve pas, je sais que je vais commencer avec un emploi qui n’est pas la hauteur de mon diplôme mais j’espère avoir une possibilité d’évolution.C’est le retour que me font mes amis, qui viennent d’intégrer le marché. Ils galèrent.Il va falloir beaucoup se défendre et se démarquer des autres candidats.J'ai choisi le tourisme, car c'est un secteur économique important au niveau national et international. De plus, il pouvait me permettre de travailler plus facilement à l'étranger.Enfin, j'ai aimé cette idée de permettre aux personnes de partir en vacances en sachant que certaines économisent toute l'année pour partir.D’abord, être bien accueillie, me sentir respectée et reconnue. Je préfère une bonne ambiance au travail plutôt qu'une rémunération plus importante.Je souhaite malgré tout obtenir un salaire convenable (entre 1 900€ et 2 300€ net/mois) dans les 5 à 8 années après mon Master.Sans attache pour le moment, je préfère prendre le temps de me concentrer sur ma carrière. Cependant, je passerai ma vie personnelle avant ma vie professionnelle si ça doit être nécessaire.Je me suis un peu éloignée de l’hôtellerie, secteur qui m’intéressait beaucoup, parce que c’est compliqué de lier vie pro et perso. Les plages horaires sont changeantes, avec des week-ends en plein milieu de la semaine. C’est un monde mal payé pour le nombre d’heures réalisées. J’ai préféré m’en détacher pour découvrir d’autres métiers du tourisme et ne pas trop me spécialiser.