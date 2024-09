En attendant les Allemands , ITA Airways poursuit la construction de son réseau 🔑

Le plan de vol est d’afficher en 2025 un bénéfice net avec l’objectif de disposer d’une flotte de 105 appareils.



« Sur le long courrier, l’A350 commence à rentrer en force », nous explique Pierfrancesco Carino. « Nous le commercialisons avec une version de 33 sièges en business class, 24 en premium éco et 252 en classe économique.



Sur le réseau moyen-courrier et particulièrement sur les destinations du moyen orient et d’Afrique, nous mettons en service notre A321neo qui offre un confort exceptionnel.



Il sera en version tri classe, nous sommes les premiers à le proposer avec trois classes de transport et notamment notre classe affaires qui nous donne toute satisfaction et au sujet de laquelle nous avons d’excellents retours.



Cet un avion idéal pour des destinations qui se trouvent à cinq heures de notre HUB de Rome et d’ailleurs nous allons bientôt ouvrir Dubaï en A.321neo », se félicite Pierfrancesco Carino.



Chicago, Toronto, Riyad, Djeddah, Accra, Dakar… pas moins de 6 lignes ont déjà été ouvertes cette année par ITA Airways qui construit son réseau particulièrement au départ de son HUB de Rome Fiumicino Leonardo da Vinci, un des aéroports le plus efficaces du monde en termes de connectivité si l’on en croit Skytrax qui lui a attribué la meilleure note de 5 étoiles.



« Depuis la capitale italienne, ITA Airways se projette vers 57 destinations : 16 sur l’Italie, 26 en moyen courrier et 15 en long courrier.



Depuis la France, marché important qui représente 22% de tous les passagers européen, ITA Airways propose 14 vols quotidiens vers l’Italie au départ de Paris et de Nice avec des connectivités très cohérentes » précise Pierfrancesco Carino.