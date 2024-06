Envie de Maghreb, le voyagiste qui veut conquérir la distribution 🔑

J’ai deux marques commerciales. Envie de Voyage est spécialiste du voyage sur mesure principalement en B2C. Le client me demande un week-end, un séjour, un circuit, peu importe la destination, j'ai des partenaires réceptifs dans le monde entier.



Avec Envie de Maghreb, ma seconde marque, je vends quasi exclusivement en B2B aux agences francophones des prestations sur mesure en Algérie, Tunisie, Maroc et Egypte, même si ce n'est pas le Maghreb.



J'ai de temps en temps des demandes de clients individuels, mais je ne me bats pas sur de l'hôtellerie classique. Il y a des gros qui le font très bien à des prix où je ne peux pas rivaliser. C'est pour cela que le sur-mesure et le circuit à thématique me correspondent totalement.



J’ai créé Envie de Maghreb en 2023 pour regrouper quatre de mes marques et faciliter la lecture. J’ai lancé Envie de Tunisie en décembre 2010, la veille de la révolution. Mais j'ai tenu, la preuve, je suis toujours là . Ensuite, Envie de Maroc est née en 2011, puis Envie de Voyage et Envie d'Algérie en 2016.

J’ai débuté ma carrière dans le tourisme en 1994, dans une agence parisienne spécialiste de la Tunisie. On affrétait ou co-affrétait des avions sur la Tunisie. J'ai eu le coup de cœur pour le pays.



J'ai arrêté quelques années de travailler dans le tourisme, entre 4 et 5 ans. Et quand je suis rentrée chez moi en Bretagne, je me suis dit : qu'est-ce que je fais ? Je retourne à mes premiers amours, le tourisme.



J'ai commencé par le Maghreb parce que je connaissais bien et que j'avais le coup de cœur pour ces pays. Après, j'ai diversifié parce que les clients ont été au moins une fois en Tunisie ou au Maroc.



Et puis, je trouvais ça dommage de ne pas pouvoir répondre à la demande des clients sur les autres destinations. Je voulais vraiment faire du sur-mesure, je ne voulais pas vendre du catalogue.



J’ai monté moi-même les programmes, j’en ai une dizaine par destination.