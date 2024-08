Environnement : la justice allemande accuse TUI Cruises de duper les consommateurs

Nous appelons les détaillants et l'industrie à ne faire de la publicité que si une voie de sortie compréhensible des émissions de gaz à effet de serre peut être prouvée.

D’ici 2050 au plus tard, TUI sera une entreprise à zéro émission nette. Nous gardons cet objectif à l’esprit chaque jour et nous évoluons chaque jour un peu plus pour nous rapprocher de cet objectif

Le directeur général fédéral de la DUH, à l’origine de la plainte, s’est réjoui de ce verdict non contraignant. », a pu dire Sebastien Ebel , président du groupe allemand.TUI Cruises est une compagnie de croisière basée en Allemagne. Elle a été créée en 2008 en tant que coentreprise entre la société de tourisme allemande TUI AG et l'opérateur américain de croisières Royal Caribbean Group, qui détiennent tous deux une participation de 50 % dans la société.L'activité croisière du Groupe TUI est plus large. Elle comprend TUI Cruises , Hapag-Lloyd Cruises et Marella Cruises. La flotte totale se compose de 17 navires.