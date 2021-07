Escapades Deluxe

Expérience unique d’une nuit dans un temple bouddhiste



Alors que la Corée du Sud est réputée pour sa technologie innovante et ses rues animées, Phoenix Voyages propose des programmes mettant en valeur l'aspect spirituel de cette nation. En particulier, un séjour dans un temple, qui reflète plus de 1 700 ans du bouddhisme coréen. Nos programmes de séjours dans les temples comprennent des récitations de prières (mantra), des méditations, des cérémonies de thé et d'autres expériences sur la vie ascétique des moines bouddhistes.



Au temple de Golgulsa, il est possible de participer à de nombreuses activités telles que la méditation, le tir à l'arc, les services de chant, et des discussions avec les bonzes. Un itinéraire unique est la pratique du Sonmudo, qui est une méditation émouvante mettant l'accent sur l'harmonie du corps et de l'esprit par la respiration.



Le temple de Geumsunsa est réputé pour la beauté de la nature environnante dans le parc national du mont Bukhansan. Plusieurs programmes sont disponibles, tels que la méditation Seon (Zen), la fabrication de lanternes en forme de lotus, la calligraphie coréenne, et bien d'autres. Et enfin, en séjournant au temple Bonguensa, les voyageurs pourront profiter d’activités comme le Sagyeong (copie de sutra), la pratique du yoga et la dégustation de la cuisine végétarienne typique des temples (à base d’éléments naturels comme des racines, des fougères etc.).



Un séjour dans un temple est un programme culturel unique qui offre une chance de découvrir la vie des fidèles dans les temples traditionnels.