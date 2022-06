Phoenix Voyages, Réceptif Myanmar

Qui sommes-nous ?

Vingt ans d’expérience en Extrême Orient, c’est la garantie de qualité dont Phoenix Voyages fait bénéficier ses clients. Nous proposons des séjours sur-mesure aux Agences de Voyage et Tour Operateurs à travers le monde. Notre engagement envers nos clients est total et nous mettons tout en œuvre pour garantir qualité et originalité. Notre équipe de spécialistes, partageant un ensemble de valeurs communes, nous permet aujourd’hui de nous affirmer comme une des agences les plus dynamiques d’Asie.

Le Myanmar, anciennement appelé la Birmanie et surnommé la « Terre d’Or », est une destination totalement atypique et surprenante. Rudyard Kipling écrivait d’ailleurs en 1898 : ”La Birmanie, un pays qui est différent de tout ce que vous connaissez".

LES INCONTOURNABLES :

A Yangon, ville principale du pays, la majestueuse Pagode Shwedagon laisse les voyageurs sans voix. Les marchés y sont fabuleux et donnent l’occasion d’observer la vie locale. Mandalay, la deuxième ville du pays, est entourée par de majestueuses anciennes capitales royales. Une croisière sur la rivière Irrawaddy ou une balade en barque sur le Lac Inle sont des moments magiques pour profiter de lieux authentiques. Bagan est l’un des sites archéologiques les plus remarquables de l’Asie du Sud-Est et mène l’explorateur dans un véritable voyage dans le temps au travers de ses 3000 temples et stupas.

FOCUS ARCHITECTURE :

Temples, stupas, pagodes et autres maisons coloniales sont autant de lieux qui participent à la richesse architecturale du Myanmar. Partir à leur découverte permet de s’immerger à l’intérieur de cette riche culture façonnée par les nombreuses minorités ethniques qui la composent.

UNE VILLE EMBLÉMATIQUE :

Capitale administrative du pays, Naypyidaw loge la majorité des lieux de pouvoir comme les différents ministères. Mélangeant architecture moderne et typique, elle propose ainsi de nombreux lieux de visites. L’Hôtel de Ville et le centre de conventions font partie des immanquables.