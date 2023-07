Espagne : +19% de visiteurs ont voyagé sans forfait touristique en mai

La France arrive sur la 2e marche des marchés émetteurs en mai avec plus de 3,9 millions de visiteurs et une hausse en glissement annuel de 28,1% de plus.L'Hexagone se place juste derrière le Royaume-Uni avec près de 5,8 millions de touristes et une augmentation de 23,7 % par rapport à mai 2022 et devant l'Allemagne avec plus de 3,7 millions (+15%).Les communautés autonomes les plus visitées ont été la Catalogne (près de 6,1 millions, soit + 37,5 % qu'en 2022), Les Canaries (près de 5,9 millions soit +21 %), et l'Andalousie (près de 4,4 millions soit +31,7 %).En mai, les loisirs et les vacances ont été la principale raison du voyage de 7,2 millions de touristes, ce qui représente une augmentation annuelle de 20,9 %.Plus de 6,2 millions de touristes ont voyagé sans forfait touristique, soit une augmentation annuelle de 19,2 %. Et deux millions ont voyagé avec un package, soit 13 % de plus.