Espagne, Portugal, Tunisie : "Nous entrevoyions la lumière puis le ciel s'est assombri" (EDV, SETO)

" Nous nous doutons fort que d'autres pays européens vont subir le régime de l'Espagne et du Portugal.



Je n'en sais pas plus que vous, mais sans doute pas des pays d'Europe du Sud, plutôt du nord, " croit savoir le président des Entreprises du Voyage.



Alors que les tests PCR et antigéniques seraient tous les deux acceptés, les professionnels attendent la communication officielle du gouvernement. Ils craignent surtout une organisation logistique des plus délicate.



" Nous sommes des bons citoyens, mais il faut que les mesures soient réalisables logistiquement parlant. Le gouvernement doit se mettre à la place des voyageurs, " interpelle René-Marc Chikli.



Si nous pouvons y voir une nouvelle mesure sanitaire à l'encontre des Français non vaccinés, le gouvernement justifie cette décision par le taux d'incidence constaté dans ces pays.



En tout état de cause, les annulations d'un voyage au Portugal ou Espagne par les clients eux-mêmes seront à leur frais. En revanche pour les dossiers traitant de la Tunisie, le remboursement sera automatique.



Là encore, il y a la théorie et la pratique.



" C'est plus compliqué sur la Tunisie, car il n'est pas dit que les hôteliers remboursent, ni même les compagnies aériennes, à partir du moment où elles assurent les vols.



Une fois de plus nous allons devoir supporter l'annulation ," se plaint Jean-Pierre Mas.



Ce serait aussi le cas dans les DOM-TOM, notamment à la Réunion, où Air Mauritius ne rembourse pas les billets annulés plongeant les agences de voyages en grande difficulté.



Face à un tel constat, les EDV ont demandé au gouvernement de prolonger les mesures de soutien aux acteurs du secteur à savoir le chômage partiel et le fonds de solidarité.



Une chose est sûre la dynamique n'est pas bonne.



" Nous revoyions la lumière et la sortie du tunnel, notre situation s'est considérablement assombrie, " conclut Jean-Pierre Mas.