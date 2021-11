Etats-Unis : l'ouverture est acquise mais des interrogations demeurent !

« de planifier son voyage le plus en amont possible, de privilégier le format papier, et d’arriver à l’aéroport beaucoup plus en avance »

« D’autant plus que la forte augmentation des prix du kérosène se répercute aussi sur le prix des billets

Rappelant les nouvelles conditions d’entrée sur place et les documents à réunir depuis le 8 novembre (passeport, visa ou Esta, pass vaccinal, test négatif, questionnaire de traçabilité), la consul américaine conseille égalementD’autant que pour la fin d’année les compagnies aériennes observent une hausse subite de la demande. Sur l’hiver,Cette dernière fait en outre état d’une hausse de 450% de ses réservations à l’international. Chez British Airways, les recherches de vols transatlantiques ont explosé de 900% pour les vacances de Noël.Une demande qui s’envole et qui peut laisser craindre une forte hausse des tarifs par rapport aux niveaux d’avant-crise.», note Béatrice de Rotalier, directrice commerciale France de DeltaAirlines.Avant la crise sanitaire, en 2019, les Etats-Unis avait accueilli 1,84 million de touristes français, principalement à New-York, en Californie et en Floride.