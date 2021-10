Réouverture USA : vers une inflation des billets d'avion ? 🔒

les dessertes vers les Etats-Unis ne sont pas à l’ordre du jour actuellement,

Les low costs long-courriers ont été balayées par la tempête du coronavirus,

Entre l'absence des low cost sur le long-courrier, la hausse des

et le fait que les transporteurs vont vouloir éponger deux années de pertes, les prix vont remonter.



Après, il ne faut pas se leurrer la moindre concurrence ne sera pas éternelle,

Les compagnies doivent revenir à la vérité des prix. Le bon tarif pour un vol transatlantique en economy tourne autour des 800 euros, en dessous ça n'a pas de sens.



Il faut compter 50 euros par heure de vol, mais nous en sommes très loin,

Alors que pour Corsair "" même si certains disent le contraire, des acteurs manquent à l'appel et parmi les plus voyants." résume le patron de Bourse des Vols.Terminées les Level et autre Norwegian, les compagnies régulières vont se retrouver entre elles pour se partager le gros gâteau que composent les lignes entre la France et les Etats-Unis." prédit le responsable de Misterfly.Sur le segment low cost French Bee répond encore à l'appel et entend se payer la part du lion, Play attend son heure et Norwegian pourrait bien repartir de plus belle.Malgré les échecs, les low cost long-courriers n'ont pas dit leur dernier mot..." se plaint Jean-Louis Baroux.Alors que tout le monde profite du quart d'heure américain, il ne faut pas totalement oublier la pandémie qui continue son bonhomme de chemin, même chez nous.