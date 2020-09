Été 2020 : la Corse en tête des réservations chez eDreams ODIGEO

eDreams ODIGEO dévoile les destinations privilégiées par les Français pour l'été 2020 (juillet-août) en se basant sur les réservations effectuées depuis le mois de février 2020.



Et c'est la Corse qui arrive en tête des préférences, avec Ajaccio 1ère du classement, Bastia en 5e position, et Figari en 6e position.



" Les Français ont également plébiscité les plages et le soleil de la Côte d’Azur, Nice étant la 2e destination la plus réservée par les Français ", indique le groupe dans un communiqué.



Suivent le Portugal avec Lisbonne (3e au classement) et Porto (4e), puis la Grèce, avec Athènes (7e), l’Espagne avec Barcelone (8e) et Palma de Majorque (9e), et la Tunisie avec Tunis (10e) .



" On observe que le panier moyen s’élève à 314 euros, et que la durée pour 72% des réservations est de 7 jours et plus (36% des réservations de 7 à 13 jours, 19% de 14 à 20 jours et 17% de plus de 21 jours) ".