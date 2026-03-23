Excursions : Costa Croisières mise sur la clarté pour faire la différence

La catégorie "See it all" regroupe les excursions panoramiques permettant de découvrir l’essentiel d’une destination dans un cadre organisé.



"Icons" met l’accent sur les sites incontournables, revisités avec une approche plus culturelle et immersive.



"Extraordinary" rassemble des expériences plus atypiques ou exclusives, hors des circuits classiques.



Enfin, "Fun for Family" cible les familles, avec des activités conçues pour être accessibles et ludiques pour tous les âges.



