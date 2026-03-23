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Excursions : Costa Croisières mise sur la clarté pour faire la différence

Rendre les offres plus lisibles


Costa Croisières remet en lumière son dispositif d’excursions segmentées à l’approche de la saison 2026. Une organisation que la compagnie valorise dans un contexte où la personnalisation du voyage s’impose comme un standard attendu par les clients.


Rédigé par le Mardi 24 Mars 2026 à 10:22

Excursions : Costa Croisières mise sur la clarté pour faire la différence
ôvoyages
Costa Croisières relance la mise en avant de son offre d’excursions segmentée, à la veille de la saison printemps-été 2026.

Déjà présentée ces derniers mois, cette organisation baptisée “Land Experiences” repose sur une structuration en quatre catégories, destinée à faciliter la lecture de l’offre et à mieux répondre aux différents profils de voyageurs.

Avec ce découpage, Costa ne transforme pas son catalogue, mais en propose une grille de lecture plus claire.

Quatre expériences à terre pour plus de lisibilité

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La catégorie "See it all" regroupe les excursions panoramiques permettant de découvrir l’essentiel d’une destination dans un cadre organisé.

"Icons" met l’accent sur les sites incontournables, revisités avec une approche plus culturelle et immersive.

"Extraordinary" rassemble des expériences plus atypiques ou exclusives, hors des circuits classiques.

Enfin, "Fun for Family" cible les familles, avec des activités conçues pour être accessibles et ludiques pour tous les âges.


Des offres adaptées à la clientèle française

En parallèle, Costa continue de promouvoir ses "Sea Destinations", ces moments vécus en mer qui complètent les escales.

Petit-déjeuner face au lever du soleil à Capri, observation des étoiles en pleine mer dans des conditions d’obscurité totale, ou encore apéritif au coucher du soleil à Santorin : la compagnie cherche à transformer le temps de navigation en expérience à part entière.

La compagnie met également en avant son adaptation aux clientèles nationales, notamment françaises, avec une offre à bord pensée pour coller aux habitudes de consommation (horaires de restauration, divertissements, personnel francophone).

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Tags : costa, croisieres
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