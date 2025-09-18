TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Costa Croisières lance une campagne publicitaire autour de ses « Sea Destinations »

Des itinéraires cet hiver aux Caraïbes et en Méditerranée


Avec sa nouvelle campagne « Des vacances qui vous laissent sans voix », Costa Croisières mise sur l’émotion et sur son concept Sea Destinations déployé cet hiver aux Caraïbes et en Méditerranée : transformer ses navires en véritables destinations à part entière.


Vendredi 19 Septembre 2025

Les « Sea Destinations » transforment le navire en une destination en soi - photo Costa Croisières
Les « Sea Destinations » transforment le navire en une destination en soi - photo Costa Croisières
Déployée en France depuis le 15 septembre, la campagne omnicanale de Costa Croisières s’inscrit dans la plateforme mondiale de communication « Speechless ».

Elle met en avant les itinéraires phares de la compagnie en Méditerranée et dans les Caraïbes à travers des spots TV, radio, web et réseaux sociaux, qui racontent une croisière Costa vue par ses passagers : demande en mariage au coucher du soleil, fête à bord, baignades… Autant de moments censés laisser sans voix.

Costa Croisières : les « Sea Destinations », le navire comme destination

Cœur de cette nouvelle approche, les « Sea Destinations » transforment le navire en une destination en soi, conçue pour offrir des expériences , impossibles à vivre ailleurs ou à un autre moment.

Ces escales maritimes complètent les « Land Destinations » à terre, pour proposer des voyages mêlant découvertes et émotions tout au long de l’année.

