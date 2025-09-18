Costa Croisières lance une campagne publicitaire autour de ses « Sea Destinations »

Déployée en France depuis le 15 septembre, la campagne omnicanale de Costa Croisières s’inscrit dans la plateforme mondiale de communication « Speechless ».
Elle met en avant les itinéraires phares de la compagnie en Méditerranée et dans les Caraïbes à travers des spots TV, radio, web et réseaux sociaux, qui racontent une croisière Costa vue par ses passagers : demande en mariage au coucher du soleil, fête à bord, baignades… Autant de moments censés laisser sans voix.
Costa Croisières : les « Sea Destinations », le navire comme destination
Cœur de cette nouvelle approche, les « Sea Destinations » transforment le navire en une destination en soi, conçue pour offrir des expériences , impossibles à vivre ailleurs ou à un autre moment.
Ces escales maritimes complètent les « Land Destinations » à terre, pour proposer des voyages mêlant découvertes et émotions tout au long de l’année.
