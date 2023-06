Explorez la magie sous-marine des Maldives et du Sri Lanka avec Sun Siyam Resorts

Avec seulement 103 villas, Sun Siyam Vilu Reef est un boutique-hôtel 5 étoiles qui abrite un large récif corallien avec une riche vie marine. Que ce soit pour une baptême de plongée ou pour les plus expérimentés, le centre de plongée certifié SSI organise des sorties pour tout niveau vers l’un des 30 sites de plongée autour de l’île et de l’atoll. Avec Scuba Explorer, le resort propose des sessions de plongée pour les enfants de 6 à 10 ans. Explorez le récif, à seulement 30 mètres du rivage, ou aventurez-vous plus loin pour découvrir des grottes sous-marines et des épaves recouvertes de corail. Les récifs autour de Sun Siyam Vilu Reef offrent une grande variété de beaux coraux. Les pélagiques tels que les requins à pointe blanche et gris, les poissons napoléon, les thons, les bonites, et les raies pastenagues évoluent aux alentours. La plongée y est plus facile que dans les autres atolls des Maldives en raison des larges canaux et des tombants moins profonds. De décembre à mai, des raies mantas apparaissent sur les stations de nettoyage et peuvent être observées de très près. Une excursion d'une journée est proposée à la pointe des requins-baleines, un moment fort pour tous ceux désireux de rencontrer pour une fois ces espèces marines.Le resort organise également des croisières à la rencontre des dauphins, et de la pêche au gros. Les hôtes du resort peuvent embarquer à bord d’un catamaran ou d’un dhoni traditionnel pour un pique-nique sur un banc de sable, ou admirer des dauphins au coucher du soleil. Sun Siyam Vilu Reef vient d’être élu dans le Top 10 des « Meilleurs Hôtels avec Spa » par TripAdvisor. Un séjour au Sun Siyam Vilu Reef peut être combiné avec une journée de visite au Sun Siyam Iru Veli à une courte distance en bateau. Sun Siyam Vilu Reef est accessible après un survol de 35 minutes en hydravion depuis l’aéroport international de Malé.