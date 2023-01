Exploris : Christine Brun nommée Responsable Commerciale

Exploris, nouvelle compagnie de croisières d’expédition 100% française fondée en 2021 par Philippe Videau, poursuit son développement et renforce son département des ventes avec l’arrivée deau poste de Responsable Commerciale, sous la direction de Corinne Renard, :https://www.tourmag.com/Croisieres-Corinne-Renard-rejoint-Exploris_a113571.html Directrice des ventes.Christine Brun bénéficie d’une grande expertise dans le domaine de la croisière, avec une expérience de plus de 20 ans auprès de grandes compagnies parmi lesquelles Royal Caribbean, Rivages du Monde, Croisières de France ou Plein Cap.La croisière inaugurale d'Exploris One, premier navire de la flotte d’Exploris, aura lieu en décembre 2023 au départ de Valparaiso au Chili, à la découverte des Fjords et de la Patagonie.