Exposition : quand le voyage devient pluriel au Mucem (Marseille)

Si le voyage forme la jeunesse, il forme ou déforme aussi l'artiste. Matisse revient de ses voyages imprégnés des traditions arabes, Albert Marquet gorge sa palette de nouvelles couleurs inspirées des lumières marocaines et Paul Klee laisse apparaître des silhouettes dans ses tableaux expressionnistes...



Voyager c'est s'ouvrir aux autres, ne pas rester figé sur ses idées pré-conçus, c'est la rencontre.



Alors que les pays occidentaux au fait du voyage une économie et un besoin, le tourisme de masse est aussi une thématique abordée dans l'exposition. Il est pour d'autres continents un terme sombre, transformant la méditerranée en cimetière.



En Afrique, Amérique Latine en Asie, le voyage confine à l'exil, la fuite d'une réalité difficile, insupportable ou inhumaine.



Pendant ce temps Camille Henrot, nous questions sur les dérives de notre industrie et de notre vision occidentaliser.



Si le voyage était romantique au 19e siècle, deux cents plus tard, il est devenu froid et ordinaire, à l'image du plastique des perches à selfie photographiées à Cuba ou Venise.



Au final, l'exposition nous rappelle la chance que nous avons de travailler dans une industrie synonyme de rêve, d'échappatoire, de découverte et d'ouverture à de nouvelles cultures.



Mais elle nous fait aussi nous questionner, sur les dérives d'une activité devenue trop économique, sur le legs que nous voulons laisser et sur ceux que nous oublions ou feignons de ne pas voir et qui pourtant voyage eux aussi, mais pas dans la même classe.