FNAM : "La situation des compagnies aériennes françaises est catastrophique"

La FNAM s'inquiète des conséquences de la crise liée à l'épidémie de coronavirus, la " pire crise de son histoire ".



"L’aviation commerciale, l’aviation d’affaires, les assistants en escale, les aéroports, les hélicoptères, sont immobilisés et mettent tout ou partie de leurs salariés au chômage partiel pour une période qui pourrait durer plusieurs mois. Près de 100 000 salariés du secteur sont menacés ou sont déjà en chômage technique au 30 mars 2020.



Les compagnies aériennes régulières font face à une chute du trafic de plus de 95% et n’opèrent quasiment plus à l’exception de vols de rapatriement et de continuité territoriale. Sur le territoire métropolitain, seules Toulouse, Nice et Marseille sont desservies au départ de Charles de Gaulle par Air France.



L’aviation d’affaires française (avions entre 5 et 15 places), qui était le 1er pavillon en Europe il y a encore 15 ans et qui a régressé au 3ème rang depuis, est désormais en situation d’arrêt total à l’exception de quelques vols sanitaires ou de réquisitions.



A peine rénové et réorganisé, l’aéroport d’Orly qui tournait au ralenti depuis plusieurs semaines, sera fermé le 31 mars, tout un symbole ! "