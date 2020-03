FNAM : "les mesures prises sont nécessaires mais pas suffisantes pour la survie du pavillon français"

Dans un communiqué de presse la FNAM (Fédération Nationale de l’Aviation Marchande) indique qu' " Une nouvelle fois ", les compagnies aériennes françaises, membres de la fédération "se mobilisent, en coordination avec la DGAC (Direction Générale de l’Aviation Civile) et le MEAE (Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères) pour rapatrier les passagers français bloqués au Maghreb. "



"Les compagnies françaises particulièrement Air France et Transavia proposent des solutions de rapatriement à tous les passagers français bloqués au Maghreb. Les vols partent à vide à l’aller « vols ferry » ; au retour, tous les sièges sont proposés à un prix unique couvrant juste les frais fixes des compagnies.



La FNAM rappelle qu’Air Caraïbes, Air France, Corsair et French Bee, lors de la liquidation d’Aigle Azur et la mise en redressement judiciaire d’XL Airways fin 2019, s’étaient également mobilisées pour recenser les avions disponibles et mettre des sièges à disposition des passagers. "