FUTUROSCOPIE - Facebook, le diable n'est pas que dans les détails 🔑

Enfin, espérons que nul ne se fait plus d’illusions sur un système dont le but principal est de collecter des données sur tous nos faits et gestes, de les enregistrer, les classifier et les revendre au moment opportun.



« Même si vous ne donnez pas votre vrai nom, explique-t-elle, Facebook sait où vous êtes et ils font des choses étranges avec les réseaux de wifi qui pourraient vous étonner ». a-t-elle déclaré, sans en dire plus !



Pour finir, elle déclare au sujet du fameux Métaverse que Facebook, devenu Meta, veut développer, qu’elle le juge très préoccupant « car il abat totalement les frontières de la vie privée » en imposant dans la sphère personnelle des capteurs et des micros qui contrôleront tous nos actes et paroles et les traduiront en 3D.