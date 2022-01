FUTUROSCOPIE - I. "A"... comme Anxiété et éco-anxiété 🔑

On connaissait l’anxiété et la propension des Français à consommer les plus fortes quantités d’anxiolytiques du monde.



On connaissait bien entendu le stress et les demandes grandissantes de détente, relaxation, décompression qui ont contribué à développer une industrie du bien-être de plus en plus diverse et sophistiquée.



On connaissait aussi depuis les confinements liés à la pandémie les troubles dépressifs des jeunes assignés à résidence, privés de sociabilité, condamnés à des liens virtuels. Ceux-ci auraient doublé.



On connaissait enfin la théorie selon laquelle l’angoisse existentielle provient de l’arrachement de l’homme à son milieu originel : la nature.



D’où la nécessité de reverdir les villes, les appartements, randonner, nager, faire de l’exercice dans un environnement naturel permettant la reconnexion des humains avec un monde d’avant le monde, encore préservé des nuisances industrielles et urbaines.