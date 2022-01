FUTUROSCOPIE - III. "C"... comme Croisière. Quand s'amusera-t-elle ? 🔑

L’industrie de la croisière est aussi la grande perdante de la pandémie.



Sur le plan commercial bien entendu, mais aussi au niveau de l’image.



Les armateurs ont su, en avril 2021, faire repartir doucement mais sûrement leur bateaux avec des protocoles sanitaires rigoureux.



Mais cela n’effacera pas de sitôt ces navires en déshérence et leurs clusters, avec des passagers refoulés comme des pestiférés dans les ports du monde entier.



Malgré le succès commercial relatif de la saison printemps-été et l’absence de cas de covid à bord, le variant Delta a plombé la saison hiver aux Antilles.



Un véritable coup dur pour les armateurs, l'économie et les agences de voyages locales. La Guadeloupe et la Martinique sont les deux départements français qui dépendent le plus de l’économie bleue avec respectivement 7,1% et 6,4% d’emplois maritimes.