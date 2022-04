FUTUROSCOPIE - L'image subliminale des Présidents sert le tourisme 🔑

En termes de paradoxes et d’ambiguĂŻtĂ©, on le voit les comportements touristiques n’ont rien Ă envier aux comportements humains en gĂ©nĂ©ral. Ils se coulent dans des corridors de la complexitĂ© en faisant des choix parfois raisonnables, souvent beaucoup moins.



Et puis surtout, ils se modĂšlent sur les situations Ă©conomiques respectives des uns et des autres qui prĂ©fĂšrent fermer les yeux sur ce qui gĂȘne et s’offrir des sĂ©jours sur fond de cartes postales plutĂŽt que de regarder qui actionnent les ficelles des cartes postales.



Pour le moment, les dictateurs, exceptĂ© quand ils deviennent des bourreaux comme le maĂźtre du Kremlin n’ont donc pas grand-chose Ă craindre pour leurs touristes.



La Hongrie de V. Orban ne perdra des visiteurs cet Ă©tĂ© que par rapport Ă sa situation gĂ©ographique. Et Bolsonaro au BrĂ©sil ne parvient toujours pas Ă dissuader les touristes de venir goĂ»ter aux charmes d’une destination qu’il est pourtant en train de ravager sur le plan environnemental !



Entre tourisme et politique, les choses ne sont donc toujours pas claires. Une fois de plus, force est de constater que les attitudes diffĂšrent selon les niveaux d’éducation des voyageurs et leur degrĂ© de conscience politique.



Une minoritĂ© seulement est sensible aux arcanes de la politique des pays oĂč ils passent leurs vacances, quand la majoritĂ© reste juste sensible au visage des prĂ©sidents. Et encore !




 En effet, n’était-ce pas Ă Zidane que les Ă©trangers pensaient quand ils pensaient Ă la France dans les annĂ©es 2000 ?



Le prĂ©sident en gĂ©nĂ©ral est une icĂŽne. Emmanuel Macron en est une. Mais, il n’est pas la seule