FUTUROSCOPIE - Les défis du "pent-up" travel : de la frustration à des exigences accrues 🔑

… Je n’ai rien contre le Maroc, la Tunisie, l’Espagne, Israël et tous ces territoires qui sont obligés de jouer la carte touristique pour relever leur économie. Je n’ai surtout rien contre la Grèce. Fort au contraire.



Ce pays m’enchante comme il enchante tous les Grécophiles que comptent la France qui y envoie plus d’un million de visiteurs chaque année, le Royaume-Uni, l’Allemagne et les USA où des légions de Gréco Américains sont sur les starting-blocks pour s’envoler vers la Mer Égée.



Mais, la Grèce est un territoire fragile, fragmenté en îles dont les capacités d’accueil sont limitées et dont le charme provient justement de ses faibles quotas d’hébergements marchands, de ses tavernes étalées sur la plage servant des salades cultivées dans le jardin attenant.



Or, Jet2 par exemple annonce avoir augmenté le nombre de sièges disponibles de 500 000 pour atteindre plus d’un million de sièges pour l’été. De quoi remplir le millier d’hôtels, les 400 villas et 175 ressorts qu’il gère sur une quinzaine de destinations comme Rhodes, Santorin, Kos, Mykonos, Lesbos…



Partout, les B&B et autres hôtels affichent complet pendant les mois d’été alors que Juin et Septembre sont beaucoup plus animés que les autres années. Il faut dire que le PIB du tourisme grec est élevé : 21% et que la Grèce n’a pas d’autres industries pour sortir de ses difficultés économiques, mises à part ses constructions navales. Elle abat donc toutes ses cartes et rêve de dépasser les scores de 2019, année record où elle avait enregistré 30 millions d’arrivées internationales…



Et, comme si la mer et les sites archéologiques conjugués aux charmes d’Athènes en city-breaks ne suffisaient pas, la Grèce a aussi fait savoir au Sommet d’Andorre sur la montagne, qu’elle allait commercialiser sur le marché européen ses stations de ski du nord du pays. Comme la station Parnassos par exemple qui compte une vingtaine de pistes à deux heures d’Athènes…



Décidément, les « revenge travellers » après des mois de « frustration » auront bien l’embarras du choix pour aller skier. Mais, jusqu’à quand ?