FUTUROSCOPIE - Les écrivains voyageurs : 1730, Rousseau se met au vert

Déjà Rimbaud, déjà Baudelaire ? Sans doute, mais Rousseau était plus que cela, car sa fuite avait aussi pour destination finale : la nature. C’est dans les champs, les montagnes et les routes de campagnes entre Suisse, France et Italie, qu’il passe les meilleurs moments de sa jeunesse. Plus tard, fuyant Paris dans un accès de misanthropie, c’est à Montmorency qu’il se réfugie et écrit dans une fort modeste demeure livrée aux courants d’air : le célèbre Ermitage, ses œuvres majeures : La nouvelle Héloïse, le plus grand succès littéraire de l’époque, l’Emile, condamné par le parlement de Paris, Le contrat social qui lui vaudra un temps l’exil.



Victime de persécution en partie réelle, en partie imaginaire, Rousseau avait pris en horreur l’ambiance corrompue des villes et le jeu social urbain auxquels il préférait la solitude, la réflexion et surtout la compagnie des arbres, des fleurs, des oiseaux.



Tendant à la névrose, cette autre « manie » alla jusqu’à faire de lui dans la dernière phase de sa vie, un botaniste passionné, un herboriste expert et boulimique et surtout l’auteur des sublimes Rêveries du promeneur solitaire. Ecrit dès 1776, ce monologue qu’il composa tout en cueillant des plantes dans la forêt d’Ermenonville puis dans l’île de Saint Pierre au milieu du lac de Bienne, donne la pleine mesure des choix faits par le philosophe : la nature, sa candeur et sa simplicité contre les hommes, leur orgueil, leurs vices et autres méchancetés : « je passais mon après midi à parcourir l’île en herborisant à droite et à gauche » confesse-t-il dans la Cinquième promenade.



Et, plus loin, confirmant l’osmose nécessaire entre homme et nature, il poursuit : « en me voyant entouré de verdure, de fleurs, d’oiseaux et laissant errer mes yeux au loin j’assimilais mes fictions à tous ces aimables objets ». Plus qu’un romantique venu épancher son mal être, Rousseau « se met au vert » pour se protéger, se retrouver, se ressourcer, retrouver cet « état de nature » dont il fait la condition primitive de l’homme, abstraction faite de ce qu’il doit à la vie sociale.



Et ne rien faire ! Oui, Rousseau parlait déjà de « far niente » en expliquant qu’il s’agit d’ « une occupation délicieuse et nécessaire » ! Bien sûr, Voltaire fréquentera également la nature dans son château de Ferney où il avait installé une communauté agricole. Mais différemment.



S’il estimait indispensable de « cultiver son jardin », il voyait dans la nature une machine de production. Voltaire restera toujours Voltaire ! Quant à Marie Antoinette ne jouait-elle pas à la bergère ? Et bien avant, Horace, Lucrèce, Virgile et le brillant Epicure dans son « jardin » de Samos, ne célébraient-ils pas aussi les retrouvailles indispensables de l’homme avec la nature ?



Robinson Crusoé que Rousseau avait lu, n’était il pas également retourné à la nature, sur son île déserte ? Et bien après, toute l’école transcendaliste américaine n’a-t-elle pas mené un combat comparable, avec en tête Emerson, Whitman et l’indispensable H.D Thoreau qui, comme Rousseau, un siècle plus tard, se réfugie dans les bois et en tire un ouvrage fondamental : Walden ou la vie dans les bois ?