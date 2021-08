FUTUROSCOPIE - Les écrivains voyageurs : 1949, un tourisme en dilettante d’Henri Calet

Si, insensiblement, « L’idiot du voyage » prend forme… Il prend d’autant plus forme qu’au terme d’un périple en Vénétie, Toscane, Latium durant lequel le héros du roman de Henri Calet accumule petites déconvenues, ratages, mésaventures de toutes sortes, le malheureux voyageur se rend à l’évidence : « Ce qui rend les voyages à peu près inutiles, c’est que l’on se déplace toujours avec soi, avec les mêmes pensées, le même passé, les mêmes ennuis, le même tour d’esprit, les mêmes appréciations sur les choses et les gens. Où que l’on se trouve, on n’est jamais seul ! »



Quelques lignes plus loin, insistant sur le même thème, il soupire encore plus amèrement : « Ne plus s’avoir dans les pattes, ne plus se voir, ne plus s’avoir sur le dos ! être un peu seul » ! Et le voilà de conclure : « J’en ai par dessus la tête de ce monsieur qui sait tout d’avance… Fichu compagnon de route ! »



En quelques phrases bien tournées, Calet a également tout dit sur l’une des notions les plus débattues par la littérature et la sociologie du voyage : est ce que l’ailleurs a les capacités de débarrasser un individu de ses soucis ? Mieux, a-t-il le pouvoir de venir à bout des démons d’un voyageur irrémédiablement reclus dans les profondeurs de son moi ? Effectivement, dans certains cas, la rupture ne se fait pas.



Le voyage n’efface par les tourments intérieurs d’un individu égocentré qui, malgré l’altérité extérieure et les richesses qu’elle lui propose, reste rivé à son moi et décline toute invitation d’ordre culturel. « Voyage au dessous de la ceinture », le voyage en Italie d’Henri Calet restera un modèle du genre et le personnage inventé dans ce roman, l’archétype même de ces millions de touristes internationaux qui ne parviennent pas à se débarrasser de leur encombrante présence ni à se dépatouiller des découvertes qu’ils sont censés faire au cours de le voyage.



Ils cheminent à travers le monde sans le voir ! A côté de leurs pompes, ils restent bien médiocrement à côté du monde ! Mais, ils n’en souffrent pas pour autant. Au contraire. Le dépaysement est source d’immense plaisir. Le tourisme en dilettante au sens italien du terme : celui qui prend plaisir à vivre, est un amusement de tous les moments que tant d’autres comme Jean Giono par exemple défendront à leur tour.





Sources : L’Italie à la paresseuse. Henri Calet. Editions La dilettante.