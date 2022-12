FUTUROSCOPIE - Les écrivains voyageurs : Fernando Pessoa, Lisbonne comme unique voyage

Singulier personnage que cet écrivain que le vingtième siècle découvre tardivement avec émerveillement et reconnaît comme l’une des plus grandes plumes de son temps.



Pessoa, un nom qui signifie « personne » n’était pas « personne ». Aimant errer sur les grands espaces de l’âme et pénétrer les frontières de l’être, il s’est incarné dans des personnages créés de toutes pièces qui ont fait de lui un homme et un écrivain pluriels. Pessoa « personne » était « plusieurs » ! Qui exactement ?



Ses hétéronymes : Ricardo Reis, Alvaro de Campos, Bernardo Soares, Alberto Caeiro constituent les quatre « autres » sous les noms desquels il a écrit, et qui, à sa mort en 1935, continueront pour l’éternité́ d’incarner les « doubles » de cet écrivain ravagé par la boisson, la solitude et les tourments intérieurs, mais qui portait en lui « tous les rêves du monde ».



Où retrouvera-t-on ces écrits ? Sur les papiers jaunis d’une quantité énorme de cahiers cachés, hasard ou coïncidence, dans une malle de voyages ! Car, malgré́ son immobilité, Fernando Pessoa restait attaché à l’univers des voyages et se montrait irrémédiablement sensible à l’air du large, dont l’océan et les vents de l’embouchure du Tage lui balayaient le visage.



Voyageur statique mais citadin convaincu, accroché aux collines de Lisbonne, amarré dans un modeste bureau de gratte-papier où il gagnait fort mal sa modeste vie, le poète qui, à travers l’un de ses personnages, dit « n’être rien » n’en finissait pas d’arpenter la capitale portugaise « sa demeure ».



Il flânait surtout dans les ruelles de la Baixa où il vivait et les collines de l’Alfama tandis qu’il avait son rond de serviette dans ce café́ immense de la Praça do comercio qui est devenu aujourd’hui un lieu de mémoire. Confortable, élégante, les murs couverts de photos de l’écrivain, cette brasserie Martinho da Arcada n’est cependant que le second lieu de mémoire du poète dans cette capitale portugaise qui aujourd’hui déploie un « merchandising » exagéré́ autour de lui.



Reproduisant à l’infini son portrait sur des mugs et des tee-shirts vendus à un public dont la majorité n’a jamais lu une ligne de son œuvre, Lisbonne compte un autre café : le cafe ́ Brasileira dans le quartier du Chiado où la population lisboète a tenu à̀ honorer le génie de Fernando Pessoa. Inauguré en 1922, ce café s’est même offert une statue de bronze de l’écrivain qui le présente au repos, plongé dans sa réflexion, avant de reprendre ses promenades diurnes, dans le tapage et l’agitation de la vie quotidienne d’une grande ville, et ses promenades nocturnes dans le silence d’une métropole sombre, encore à la traîne du progrès, souvent sale et misérable « qui lui donne parfois la nausée ».