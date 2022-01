FUTUROSCOPIE Tendances 2022 - G. comme glace… pourquoi nous fait-elle fondre ? 🔑

Au risque d’en étonner plus d’un, le terme de « glace » me semble avoir tout à fait sa place dans un abécédaire du futur. Il est en effet de plus en plus question de fonte des glaciers soit, mais surtout de la lente disparition des glaces polaires qui constituent un continent entier comme l’Antarctique.



Lequel attire tout de même quelque 70 000 touristes particulièrement privilégiés qui constituent 67% des arrivées sur le continent, loin derrière les scientifiques (21%) et les pêcheurs (7%).