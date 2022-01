FUTUROSCOPIE - Tendances 2022 : P… comme Plastique et autres Pollutions 🔑

Répétitif mais majeur, le problème du plastique est enfin pris au sérieux. Cette année plus que les précédentes.



On peut d’ailleurs l’associer au terme de pollution, tout aussi populaire. Surtout quand il s’agit de pollutions de l’air, des sols, de la nourriture, de l’eau…



Premier exemple : le magazine National Geographic dans un numéro daté de 2018, évoquait une apocalypse : « The plastic apocalypse  » titrait-il, tout en expliquant que des milliards de sacs en plastique utilisés par les humains n’avaient une durée de vie moyenne que de 15 minutes et mettaient 400 ans à se dégrader.



Autres citations, celles du magazine en ligne « Info durable » qui écrit et accuse : « les États-Unis ont généré environ 42 millions de tonnes de déchets plastiques, soit plus du double de la Chine et davantage que les pays de l'Union européenne combinés. Or les États-Unis représentent moins de 5% de la population mondiale . »