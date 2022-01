FUTUROSCOPIE - Tendances 2022 : P… comme Prospective, une science d’utilité publique 🔑

Pas facile, direz vous ! En effet, l’exercice est complexe et mérite d’autant plus de compétences que le monde contemporain évolue à très grande vitesse menée par les majors des GAFAS qui, avant les États explorent l’espace, peaufinent la réalité virtuelle, recherchent les moyens de rendre l’humanité « immortelle »… tout en la manipulant et exerçant sur elle un contrôle de plus en plus strict qu’elle accepte naïvement, en croyant qu’elle agit pour son bien.



Or, s’il faut aller vite, va-t-on forcément dans le bon sens ?



L’anticipation requiert des capacités de réflexion et d’analyse une fois faite une collecte de données suffisamment sérieuses et abondantes pour être crédibles.



De plus, elle ne peut se passer de l’intuition humaine. Si bien que les « data » seules dans lesquelles certains placent toutes leurs espérances pour nous livrer une vision du monde de demain, sont loin d’avoir prouvé leurs performances.



La prospective ne mérite pas que de l’intelligence artificielle. Elle mérite une culture d’humaniste (au sens classique du terme) et surtout une excellente connaissance du fonctionnement des hommes et des femmes que je ne voudrais plus qualifier de « consommateurs », ni situer dans des cases « marchés ».



Exemple : depuis quelques années, voire décennies, on savait la catastrophe environnementale en cours.



Partout dans le monde (sauf en France) des candidats écologistes gagnaient des élections et se mobilisaient pour mettre en place des stratégies « vertes » tendant à préserver la planète des méfaits de l’activité industrielle.



De grandes associations et autres ONG voyaient le jour et remportaient les faveurs de milliers d’adhérents.



Pour aller encore plus loin, des psychologues travaillaient dès les années soixante sur le stress lié à la rupture de l’homme avec la nature, et des mouvements comme le mouvement hippie annonçaient le malaise du siècle : une révolte contre la société de consommation et une folle envie de renouer avec la sobriété, le naturel et la nature comme cadre de vie, une pointe de spiritualité en plus.