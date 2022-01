FUTUROSCOPIE - Tendances 2022 : R... comme Réparation de soi et de la planète 🔑

Mais, la grande nouveauté de nos années de pandémie consiste dans l’hybridité de la notion de réparation.



Outre la planète, on a à cœur de « réparer » sa santé personnelle physique et mentale via beaucoup de gestes supposés écologiques : manger bio en circuits courts, consommer des produits de bien-être, des séances de spa et de balnéothérapie mais aussi séances de yoga, de la méditation et autres disciplines…



Autant de produits qui permettent à l’offre touristique de wellness de se renouveler.



… Sans compter enfin la nécessaire réparation de sa bicyclette et son aspirateur ou des jouets de ses enfants.



On est aujourd’hui bel et bien responsable de soi et responsable de l’état de la planète via toutes sortes de gestes de « réparation » et de récupération.



On est donc bien entré dans une modernité duale et pour une fois non paradoxale, celle qui après la modernité, la post modernité, l’hyper modernité pourrait s’appeler « l’éco modernité » !



Aux opérateurs touristiques : hôteliers, hébergeurs, transporteurs, voyagistes de ne pas l’oublier !