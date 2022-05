Face à la concurrence chinoise, Airbnb jette l'éponge

contrairement à la plupart des autres pays du monde, la Chine n'a pas adopté Airbnb

rival bas de gamme,

Alibaba, aide les voyageurs chinois à trouver un logement locatif à court terme en Chine et dans d’autres pays.

recentrer sur la fourniture d’annonces pour les voyageurs chinois à l’étranger

Un pari risqué et qui n'a visiblement pas marché.En 2020, Airbnb proposait environ 150 000 propriétés en Chine, contre environ 1,2 million d'annonces pour le leader du marché Tujia, rapporte le Financial Times. Selon un rapport de l'Université du Queensland "".Alors que la destination représenterait 25 % des ventes en Asie-Pacifique et 3 % du chiffre d’affaires mondial de l’entreprise,L'enjeu n'est plus seulement de concurrence Airbnb en Chine, mais bien de s'attaquer au marché mondial.Et ce n'est pas le seul concurrent de poids pour la plateforme américaine.Xiaozhu, qui se veut un "" selon le média Skift et soutenu par le géant du commerce électronique "Surtout l'entreprise chinoise propose tout un lot de service, bien plus intéressant pour les propriétaires, comme l’entretien ménager et les serrures de porte alimentées par la reconnaissance faciale.Airbnb restera malgé tout bien présent dans le pays, mais va se "".