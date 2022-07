Farnborough Airshow 2022 : B737Max, décarbonation, commandes... quel bilan post-covid ? 🔑

fée décarbonation

l’ultraFan

Cascade

Invitée permanente dorénavant de toutes les grandes manifestations réunissant les constructeurs, la décarbonation était omniprésente avec une multitude d’annonces et de projets.Poussant les grandes compagnies en quête de respectabilité environnementale à se débarrasser au plus vite de leurs avions les plus polluants, la «» qui booste les commandes d’avions neufs et moins gourmands, fait aussi émerger des projets tous azimuts et dont le salon de Farnborough s’est fait l’écho.Les motoristes continuent leurs recherches pour grignoter à court terme encore quelques pourcentages de réduction de CO2 et, à plus long terme, développer des moteurs hybrides utilisant l’électricité.qui pourra dès 2024 propulser les A320 et A321neo.Rolls Royce, quant à lui, a communiqué sur ses objectifs à 2030 et au-delà , en annonçant la construction d’un très gros démonstrateur : "".Arrimé à l’aile d’un Boeing 747, il va permettre de pouvoir développer dans les 10 ans qui viennent, un moteur d’une puissance inégalée, avec de nouveaux matériaux composites et un nouveau gain de réduction de la consommation de 10%.Durant le salon, Rolls Royce a également annoncé un partenariat avec EasyJet, avec le projet "H2ZERO". L'objectif est de développer la technologie des moteurs à combustion à hydrogène pour équiper les avions monocouloirs à partir de 2030.Airbus et CFM prévoient de remettre en service un A380 modifié pour tester en vol l'architecture de pointe de moteur "open fan" développée par CFM. L'architecture innovante d'un tel moteur aurait le potentiel de diminuerpar rapport aux solutions actuelles et acceptera à 100% le SAF, le carburant d'aviation durable.L'avionneur européen et sept compagnies aériennes ont également conclu un partenariat avec la firme 1PointFive qui entame au Texas la construction du plus grand site de captage et de stockage de CO2 du monde et dont TourMaG s’est fait l’écho récemment. Boeing n’est pas en reste et a dévoilé «», un outil de modélisation qui permettra d’évaluer les solutions émergentes d’une stratégie qui repose sur quatre piliers : le renouvellement des flottes, les carburants durables, la propulsion (hydrogène et électricité) et enfin l’amélioration de l'efficacité opérationnelle.Cascade permettra à Boeing et à ses partenaires de créer des modèles détaillés intégrant ces quatre piliers permettant aux compagnies aériennes d’opter pour de nouveaux avions ou la réalisation de changements opérationnels.