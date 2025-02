Faut-il s’inquiéter du développement des débris spatiaux ?

En 2024, 258 fusées ont été lancées, 120 débris de fusée sont entrés dans l’atmosphère de façon non contrôlée, soit un nombre record, et plus de 2 300 corps de fusée sont toujours en orbite

Même si l'affaire d'une maison touchée par un débris de la Station spatiale internationale, il y a presque un an en Floride (États-Unis), a défrayé la chronique, il faut savoir raison garder.Sur les 50 dernières années, la Nasa n'a pas enregistré plus d'une chute de débris spatial au sol par jour,Et pour cause,Il semblerait toutefois que la donne change lorsque l'on se place du point de vue. C'est ce que les chercheurs de l'université de Colombie-Britannique (Canada) expliquent dans la revue Scientific Reports. », a déclaré Ewan Wright, doctorant en études interdisciplinaires à l’UBC et auteur principal de l’étude de l'université de Colombie-Britannique.En parallèle et selon l'IATA, le trafic total en 2024 a augmenté de 10,4% par rapport à l'année précédente et a dépassé de 3,8% les niveaux d'avant la pandémie de 2019.En 2025, tout indique d’ailleurs que, bien qu'à un rythme modéré de 8%, plus conforme aux moyennes historiques.La question qui se pose est donc celle de savoir si