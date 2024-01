Florian Mention rejoint Exploris pour le grand sud

Nous sommes ravis d'accueillir Florian au sein de l'équipe d'Exploris. Nous devions renforcer notre présence en Province et gagner en notoriété auprès des agences. L’arrivée de Florian va nous aider à former et accompagner les conseillers dans leurs ventes des croisières expéditions d’Exploris.

Avant de rejoindre Exploris, Florian Mention a travaillé en tant que conseiller chez Leclerc Voyages. Plus récemment, il occupait le poste de commercial Sud-Est chez Visit Europe. » déclare Corinne Renard Directrice des Ventes.Le premier navire de la compagnie, Exploris One poursuit actuellement ses expéditions en Antarctique et proposera dès le printemps des croisières au Bijagos, Cap Vert, Canaries, Madère et Açores.