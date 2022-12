Focus sur notre partenaire hôtelier : le Double-Six Luxury Hotel à Seminyak

Quel a été le taux d'occupation de l'hôtel depuis la réouverture de Bali ?



Depuis que Bali a rouvert ses frontières aux touristes internationaux, l’occupation de l’hôtel a été assez bonne. Le taux de remplissage entre juillet et décembre 2022 a été supérieur à celui de 2019. Nous avons la chance d'avoir un marché mixte, nous permettant d’assurer la stabilité de notre taux d’occupation.



Quelles sont vos projections pour l'année à venir ?



Nous visons une hausse de 5% de notre chiffre d’affaires par rapport à 2019 et souhaitons continuer à renforcer notre présence sur le marché français.



Pouvez-vous décrire une journée parfaite en tant que voyageur séjournant au Double-Six Luxury Hotel ?



Une seule journée ne suffit pas ! Mais je commencerai par monter au bar rooftop pour le petit-déjeuner, le seul endroit à Bali à proposer un petit-déjeuner à la demande et à volonté ainsi qu’un buffet avec une vue panoramique. Suivi d'un plongeon dans la piscine avec rafraîchissements au pool bar. L’après-midi, une promenade le long de la légendaire plage de Double Six ou, pour les plus téméraires, une leçon de surf. Puis, détente et relaxation au spa Acqua Perla. Changement de tenue pour ensuite admirer le célèbre coucher de soleil de Seminyak depuis le rooftop et ses canapés flottants. Pour le dîner choisissez entre la savoureuse gastronomie asiatique au restaurant Asian Kitchen ou, préférez un voyage dans le temps et dans les années 20 avec un excellent choix de viandes au Plantation Grill. Ceux qui souhaitent continuer à profiter de la nuit, passez par le Sling Bar pour un dernier verre, avant une douce nuit dans notre confortable literie.