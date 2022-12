Four Seasons étoffe son offre de voyages en avion privé pour 2024

Pour 2022, Four Seasons avait déjà ajouté dix nouvelles destinations au programme, notamment l'Antarctique avec le lancement de l'itinéraire Uncharted Discovery, et l'Île de Pâques dans le cadre de l'itinéraire Ancient Explorer - tous deux proposés à nouveau en 2023 et 2024.



Huit autres nouvelles destinations figureront dans les itinéraires des dix-huit prochains mois, notamment Fort Lauderdale, Taormina, La Nouvelle-Orléans, le Costa Rica, Bogota, Johannesburg, l’île Maurice et Tokyo.



Attention, en 2023, certains itinéraires Four Seasons Private Jet disposent d'un nombre limité de sièges disponibles à la réservation.



Pour 2024, quatre voyages avaient déjà été annoncés par Four Seasons : Africa wounders (du 28 décembre 2023 au 9 janvier 2024) ; Asia Unveiled (du 11au 26 janvier 2024) qui conduit du Japon, à Bali, au Maldives, au Vietnam, au Bouthan, au Cambodge et en Thaïlande ; Timeless Encounters (du 23 mars au 15 avril 2024) mènera entre autres à Hawaï, en Polynésie, en Australie, à Bali, en Thaïlande, en Inde, à Dubaï avant de faire plusieurs escales en Europe ; et, enfin, World of Adventures (du 17 avril au 10 mai 2024 qui, parti des Etats-Unis y reviendra après être passé par le Japon, Bali, les Seychelles, le Rwanda, le Maroc, la Colombie et l'Equateur. Pour ces voyages, les réservations étaient déjà ouvertes.



Toujours, pour 2024, Four Seasons vient d'annoncer trois nouveaux voyages supplémentaires pour lesquels les réservations sont désormais ouvertes : Ancient Explorer (du 12 mai au 4 juin 2024) qui, partant des Etats-Unis passera notamment par le Mexique, l'Île de Pâques, la Polynésie Française, l'Australie, la Thaïlande, la Jordanie, l'Égypte... ; International Intrigue (21 septembre – 14 octobre 2024), au départ également des Etats-Unis, passera par l'Asie, avant de faire un crochet par le parc du Serengeti en Tanzanie avant de remonter vers le Maroc et l'Europe ; et enfin, Uncharted Discovery qui, du 30 novembre au 20 décembre 2024, fera découvrir l'Amérique centrale et latine.



En plus de ces voyages, Four Seasons continue d'étoffer son calendrier avec, annonce le communiqué, " le retour de trois voyages populaires".